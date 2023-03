Con la pausa nazionali in campo solo l’Under 17 contro il Venezia (Di venerdì 24 marzo 2023) Con il weekend di pausa per gli impegni delle rappresentative nazionali e la formazione Primavera impegnata nella Viareggio Cup, scenderà in campo soltanto l’Under 17 biancazzurra. I ragazzi di mister Filippo Pensalfini saranno impegnati sul terreno del Centro Sportivo “G.B. Fabbri” contro il Venezia nella sfida valida per la 23° giornata di campionato. Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – 23° giornata SPAL – Venezia Domenica 26 marzo, ore 11:30 – Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Con il weekend diper gli impegni delle rappresentativee la formazione Primavera impegnata nella Viareggio Cup, scenderà insoltanto17 biancazzurra. I ragazzi di mister Filippo Pensalfini saranno impegnati sul terreno del Centro Sportivo “G.B. Fabbri”ilnella sfida valida per la 23° giornata di campionato. Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – 23° giornata SPAL –Domenica 26 marzo, ore 11:30 – Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

