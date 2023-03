Con la Microlino non avrai mai più problemi di parcheggio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Laè pronta a debuttare sul mercato italiano. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, facciamo un passo indietro e torniamo al Dopoguerra, ai tempi della Isetta, una microvettura che è stata molto a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Era una piccola auto, unica nel suo genere, che percorreva 100 chilometri con tre litri di benzina e che ancora oggi è la vettura con motore monocilindrico più venduta nella storia. Dall'Isetta allaLaè il suo erede spirituale ed è ispirata alle sue forme. Tecnicamente è un quadriciclo di categoria L7e, pensato per la mobilità urbana e per collegare il mondo delle due e quello delle quattro ruote. È progettata dalla Micro Mobility Systems ed è costruita interamente in Italia, nei pressi di Torino. Tutto il processo produttivo avviene nel nuovo stabilimento de La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnaPaisdeMelo : @Kodydog22 salire una delle 7 colline di Roma con un la microlino sarà una vera ed unica barzelletta - motori_it : Microlino arriva in Italia con Koelliker: ecco il prezzo - viaggiareonthe1 : Microlino - Al gruppo Koelliker la distribuzione in esclusiva per l'Italia: Il gruppo Koelliker entra nel mercato d… - mstaff_10 : @Fondoscala @markorusso69 È bellissima e vedendo lo scempio fatto con la 500 non mi lamenterei della microlino. (Pr… - Ilgava1 : La Microlino arriva in Italia con 2 posti in 2,5 metri di lunghezza: dove si compra e quanto costa-… -

... azienda svizzera di proprietà della famiglia Ouboter e titolare del progetto. 'Ci siamo resi conto - ha commentato il co - fondatore Merlin Ouboter - che,sole 1.2 persone in media a ...L'erede naturale dell'antesignana delle microcar made in Italy si chiamaed eredita la ...elettrica sarà distribuita in esclusiva sul mercato italiano grazie alla partnership sottoscritta...Oltre ad offrire una dotazione di serie maggiore e più colorazioni per la carrozzeria, questa versione dellaè configurabiletutti e tre i tagli di batteria. Per passare alla Medium ...

Con Microlino, la nuova microcar elettrica, non avrai mai più problemi di parcheggio GQ Italia

Microlino è un quadriciclo di categoria L7e, prodotto proprio da Micro Mobility Systems, azienda nata a Zurigo nel 1997 che opera nel settore della mobilità urbana. “Ci siamo resi conto che, con sole ...Questa microcar viene prodotta in Italia da Micro Mobility Systems e sarà commercializzata in due versioni, Dolce e Competizione. Vi raccontiamo come è fatta e quanto costa.