Completamente cieco riacquista la vista con autotrapianto di cornea. È la prima volta al mondo

Prima volta al mondo: paziente completamente cieco riacquista la vista con autotrapianto di cornea la Repubblica

Totalmente cieco, per 2 diverse patologie, ha recuperato parzialmente la vista grazie all’autotrapianto dell’intera superficie oculare (cornea, una parte di sclera e la congiuntiva) da uno dei suoi ...Protagonista della storia un 89enne che vive in provincia di Torino e che, a causa di due gravi e diverse patologie della vista, era diventato completamente cieco da circa sei anni. L’uomo, non ...