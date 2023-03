Competitività e politica. Cosi l’Ue ha parlato di Cina in Consiglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Sul tavolo del Consiglio europeo, la Cina è uno degli argomenti in discussione in quanto parte del disegno di insieme che tocca direttamente l’Europa, anche riguardo all’economia e alla Competitività globale del blocco, spiega una fonte informata sulle discussioni. E la questione cinese a Bruxelles non è tranquilla, come raccontavano già alcuni rumors su differenti visioni da parte dei leader europei a proposito del cosa fare con Pechino. Lo testimoniano alcune dichiarazioni rese alla stampa dai vari presenti al Consiglio europeo riguardo all’incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin o sul ruolo che il primo potrebbe giocare come mediatore del conflitto russo in Ucraina. Tra l’altro, val la pena ricordare subito che lo spagnolo Pedro Sanchez è in partenza per Pechino con l’obiettivo non troppo nascosto di avere da Xi ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Sul tavolo deleuropeo, laè uno degli argomenti in discussione in quanto parte del disegno di insieme che tocca direttamente l’Europa, anche riguardo all’economia e allaglobale del blocco, spiega una fonte informata sulle discussioni. E la questione cinese a Bruxelles non è tranquilla, come raccontavano già alcuni rumors su differenti visioni da parte dei leader europei a proposito del cosa fare con Pechino. Lo testimoniano alcune dichiarazioni rese alla stampa dai vari presenti aleuropeo riguardo all’incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin o sul ruolo che il primo potrebbe giocare come mediatore del conflitto russo in Ucraina. Tra l’altro, val la pena ricordare subito che lo spagnolo Pedro Sanchez è in partenza per Pechino con l’obiettivo non troppo nascosto di avere da Xi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aldighieri : RT @adolfo_urso: La filiera della Chimica è strategica per la politica industriale del nostro Paese. L’apporto di questo importante compart… - m_masi1960 : RT @adolfo_urso: La filiera della Chimica è strategica per la politica industriale del nostro Paese. L’apporto di questo importante compart… - perrucci_carlo : RT @adolfo_urso: La filiera della Chimica è strategica per la politica industriale del nostro Paese. L’apporto di questo importante compart… - ALisimberti : RT @adolfo_urso: La filiera della Chimica è strategica per la politica industriale del nostro Paese. L’apporto di questo importante compart… - Federchimica : RT @adolfo_urso: La filiera della Chimica è strategica per la politica industriale del nostro Paese. L’apporto di questo importante compart… -