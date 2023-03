(Di venerdì 24 marzo 2023) L'allenatore del, Morenoha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La proprietà è forte,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Como sognA, Longo: 'Fabregas vuole fregarmi il posto? Deciderà col club': L'allenatore del Como, Moreno Longo ha di… - ParmaLiveTweet : La Provincia di Como: 'Non c'è Buffon che tenga, il Como sogna i playoff' -

1 - 3 CALCIO - SERIE B 14:00 Ascoli - Venezia 0 - 1 14:00 Brescia - Genoa 0 - 3 14:00 Cittadella - Perugia 0 - 2 14:00- Parma 2 - 0 14:00 Frosinone - Cosenza 0 - 1 14:00 Pisa - Benevento 2 - 0 ...1 - 3 CALCIO - SERIE B 14:00 Ascoli - Venezia 0 - 1 14:00 Brescia - Genoa 0 - 3 14:00 Cittadella - Perugia 0 - 2 14:00- Parma 2 - 0 14:00 Frosinone - Cosenza 0 - 1 14:00 Pisa - Benevento 2 - 0 ......Corrent scende in campo 21 volte nel campionato che si conclude con la retrocessione del, le ... Trascinata dai gol di Zampagna, la squadrala serie A ma alla fine del campionato ottiene solo ...

La Provincia di Como: "Non c'è Buffon che tenga, il Como sogna i playoff" Parma Live

"Non c'è Buffon che tenga: Como ora sogna i playoff", titola La Provincia oggi in edicola. Un'altra festa al 'Sinigaglia'. Il Como contro il Parma ha giocato veramente bene, vincendo 2-0 grazie alle r ...Il Como Women è da pochi giorni rientrato al lavoro al centro sportivo di Cislago, in vista dell’imminente inizio della seconda fase di campionato..