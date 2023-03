Commemorazione delle Fosse Ardeatine | Meloni | «Uccisi perché italiani» | Anpi e opposizioni | «Scelti perché antifascisti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 marzo 2023) «Il 24 marzo è una data indelebile nella storia italiana. Una data che ricorda il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresaglia vigliacca e brutale. Per questo è significativo essere qui insieme al presidente della Repubblica Mattarella, alle istituzioni, ai familiarivittime a nominare uno ad uno quei martiri», dice Ruth Dureghello a margine della cerimonia divittime dell’eccidio, celebrata come ogni anno con la semplice lettura dei nomivittime e la deposizione di una corona di fiori da parte del presidente Sergio Mattarella. Settantanove anni fa, infatti, 335 tra prigionieri politici, ebrei, militari e detenuti comuni, furono assassinati dai nazisti come rappresaglia ...