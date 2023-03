Come utilizzare al meglio l’app Zepp Life per lo sport e il benessere (Di venerdì 24 marzo 2023) Tanti amanti dello sport e del benessere conosceranno di certo l’app Zepp Life, abbinabile ad una serie di dispositivi wearable molto diffusi in Italia e non solo. Lo strumento consente di tenere traccia di allenamenti, della propria salute, del peso e di un certo numero di parametri molto ampio e completo. Funzionamento l’app Zepp Life è disponibile sia sull’app Store Apple per iPhone che sul Play Store per i dispositivi Android. C’è da far notare che, nel recente passato, lo strumento si chiamava semplicemente Zepp ma successivamente è stato migliorato in alcuni aspetti grafici e in diverse funzioni prendendo dunque la rinnovata nomenclatura. Bisognerà quindi far riferimento all’ultima versione (anche per chi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Tanti amanti delloe delconosceranno di certo, abbinabile ad una serie di dispositivi wearable molto diffusi in Italia e non solo. Lo strumento consente di tenere traccia di allenamenti, della propria salute, del peso e di un certo numero di parametri molto ampio e completo. Funzionamentoè disponibile sia sulStore Apple per iPhone che sul Play Store per i dispositivi Android. C’è da far notare che, nel recente passato, lo strumento si chiamava semplicementema successivamente è stato migliorato in alcuni aspetti grafici e in diverse funzioni prendendo dunque la rinnovata nomenclatura. Bisognerà quindi far riferimento all’ultima versione (anche per chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Akrobata2022 : Votiamo tutti Nikita ce la possiamo fare se aumentiamo i voto ... chi non sa come fare le m ail può utilizzare… - torien1906 : @sandrochampagne @jacopoformia Bè utilizzare la parola cancro riferita a tifosi che non la pensano come voi non l'… - ReErthu : @_Carabinieri_ @GDF @ForgeEmpires @Europarl_IT @GalvaniAntoni oggi come oggi in un Paese come l'Italia tranne propr… - Paolett46093015 : Come utilizzare la vecchia rete... - consuelocamb : RT @PPelucchio: Ma io chiedo all' @ODG_CNOG se è deontologicamente professionale per un giornale utilizzare degli insulti e delle offese PE… -