Come sta Pol Espargarò dopo la caduta e cosa è successo? C’è il responso medico (Di venerdì 24 marzo 2023) Pol Espargarò si è reso protagonista di una bruttissima caduta a venti minuti dal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della GasGas ha rimediato un violento high-side nel difficile cambio di direzione tra curva 10 e 11, andando poi a sbattere contro le barriere e subendo inoltre un duro colpo dalla sua stessa moto. L’ex pilota di KTM e Honda è rimasto a terra dopo l’impatto ed il turno è stato interrotto con la bandiera rossa per soccorrere il fratello minore di Aleix Espargarò. Il 31enne nativo di Granollers è stato poi trasportato via elicottero dalla pista di Portimao all’ospedale di Faro per ulteriori accertamenti, ma nel frattempo i medici hanno effettuato un primo responso ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Polsi è reso protagonista di una bruttissimaa venti minuti dal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della GasGas ha rimediato un violento high-side nel difficile cambio di direzione tra curva 10 e 11, andando poi a sbattere contro le barriere e subendo inoltre un duro colpo dalla sua stessa moto. L’ex pilota di KTM e Honda è rimasto a terral’impatto ed il turno è stato interrotto con la bandiera rossa per soccorrere il fratello minore di Aleix. Il 31enne nativo di Granollers è stato poi trasportato via elicottero dalla pista di Portimao all’ospedale di Faro per ulteriori accertamenti, ma nel frattempo i medici hanno effettuato un primo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : E qui c’è la slide sull’utilità della riforma del #MES. Come vi abbiamo sempre detto, a noi non serve e non compria… - ProVitaFamiglia : L'#uteroinaffitto è un mercato dei figli. Se il 'prodotto' non è conforme alle attese, si fa il reso come per un pa… - fattoquotidiano : È come se la costituzione fosse già stata abrogata. Il governo #Meloni sta portando a termine lo smantellamento dei… - Millyzampa87 : @Blveberry25 e comunque se te intavoli un discorso con una persona sull'astio che ha verso un altra e come prima co… - _cristina4 : Allora dopo aver visto come hanno gestito la storyline di Mal sono ormai certa che sta stagione i produttori abbian… -