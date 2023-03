Come sta andando Pirlo in Turchia? Futuro appeso a un filo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Andreasta avendo grosse difficoltàtecnico e anche ini problemi sembrano attanagliarlo da diversi mesi. Dopo l’addio alla Juventus, nonostante gli ottimi numeri, Andreaha dovuto vivere un anno lontano dai campi prima di essere chiamato ancora una volta in panchina. La squadra in questione è il Fatih Karagumruck, ma in qualche modo la situazione è migliorata in questa seconda parte di stagione. Andrea(Fonte: LaPresse)Nella prima parte di stagione in molti erano convinti che l’esperienza dell’ex centrocampista della Juventus non sarebbe andata a buon fine. Una sola vittoria in casa contro il MKE Ankaragucu nelle prime otto partite e poi quattro sconfitte e tre pareggi. La retrocessione sembrava essere sempre più vicina, ma in questo 2023 la situazione è decisamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : E qui c’è la slide sull’utilità della riforma del #MES. Come vi abbiamo sempre detto, a noi non serve e non compria… - ProVitaFamiglia : L'#uteroinaffitto è un mercato dei figli. Se il 'prodotto' non è conforme alle attese, si fa il reso come per un pa… - fattoquotidiano : È come se la costituzione fosse già stata abrogata. Il governo #Meloni sta portando a termine lo smantellamento dei… - happosai_bu : @dariodangelo91 Ma scusate, come cacchio può l'organismo umano sopravvivere a 6 mesi di digiuno? 'sto tipo ci sta p… - ilCogito : RT @buonenotizie_it: I deputati del Parlamento Europeo, dall’inizio del 2023, stanno lavorando ad alcune misure per contrastare la corruzio… -

... a partire dalla guerra in atto che in Europaturbando e alterando il nostro presente e ... 'Il Paese vi è riconoscente per il ruolo che avete svolto, cosìè grato alle innumerevoli serie di ..."La democrazia deve riprendersi le strade ,avvenendo in Francia", con le mobilitazioni per la riforma al sistema pensionistico promulgata dalla presidenza Macron.... invece che al prossimo luglio,previsto. Una proroga su cui non è scontato l'avallo di ... ll ministero della Pubblica amministrazioneaspettando invece il via libera del Consiglio di Stato al ...

Meteo, neve: ecco come sta cambiando la frequenza di giornate nevose sull'Italia 3bmeteo

Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...Un'intera casa che piegandosi occupa così poco spazio da poter essere messa in uno zaino. Comoda, leggera ed economica.