Come seguire la Santa Messa di Pasqua in TV e in streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’anno Pasqua ricade domenica 9 aprile. Come da tradizione, Rai 1 e TV2000 seguiranno in diretta la celebrazione della Santa Messa di Pasqua officiata da Papa Francesco. Di seguito vi condividiamo l’orario della Messa Pasquale e tutti gli altri appuntamenti in calendario nella settimana Santa (da domenica 2 a domenica 9 aprile). Come seguire la Santa Messa di Pasqua in TV La Santa Messa di Pasqua di domenica 9 aprile sarà trasMessa in diretta TV su Rai 1 e TV2000 (canale 28 del digitale terrestre). La Messa sarà celebrata dal Papa Francesco e inizierà alle ore 10:00. A ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’annoricade domenica 9 aprile.da tradizione, Rai 1 e TV2000 seguiranno in diretta la celebrazione delladiofficiata da Papa Francesco. Di seguito vi condividiamo l’orario dellale e tutti gli altri appuntamenti in calendario nella settimana(da domenica 2 a domenica 9 aprile).ladiin TV Ladidi domenica 9 aprile sarà trasin diretta TV su Rai 1 e TV2000 (canale 28 del digitale terrestre). Lasarà celebrata dal Papa Francesco e inizierà alle ore 10:00. A ...

