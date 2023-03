Come brutti anatroccoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Quando togliamo il velo che rende la nostra visione sfocata e quindi approssimativa, siamo in grado di percepire solo alcuni aspetti della realtà che ci circonda. Davanti a noi si estende una prateria senza confini dove affari, innovazione e arte corrono non Come estranei e rivali, ma incrociandosi e abbracciandosi. Questa è più di una (ri)unione per lo scambio dialogico. È soprattutto una serie infinita di epifanie e intuizioni che portano a un livello superiore di consapevolezza. I campi di idee che modificano il senso comune delle cose e generano un futuro diventano più vivaci e più fertili. Le imprese controcorrente progettano e costruiscono fabbriche di idee con il gioco degli analisti simbolici, personaggi di una nuova commedia dell’arte con la creatività al centro della scena. È così che sbocciano le innovazioni, che Come tutte le nuove creature ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) Quando togliamo il velo che rende la nostra visione sfocata e quindi approssimativa, siamo in grado di percepire solo alcuni aspetti della realtà che ci circonda. Davanti a noi si estende una prateria senza confini dove affari, innovazione e arte corrono nonestranei e rivali, ma incrociandosi e abbracciandosi. Questa è più di una (ri)unione per lo scambio dialogico. È soprattutto una serie infinita di epifanie e intuizioni che portano a un livello superiore di consapevolezza. I campi di idee che modificano il senso comune delle cose e generano un futuro diventano più vivaci e più fertili. Le imprese controcorrente progettano e costruiscono fabbriche di idee con il gioco degli analisti simbolici, personaggi di una nuova commedia dell’arte con la creatività al centro della scena. È così che sbocciano le innovazioni, chetutte le nuove creature ...

