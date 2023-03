Combinata nordica | Geiger brucia Riiber in volata e regala alla Germania la vittoria nella team sprint di Lahti

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2022-2023 si è aperta a(in Finlandia) con il successo dellacon salto da trampolino grande HS130 e segmento di fondo da 2×7,5 km. Un risultato abbastanza sorprendente per la prima coppia tedesca formata da Julian Schmid e Vinzenz, con quest’ultimo che hato Jarl Magnusdecisiva. Secondo posto dunque per il duo norvegese composto dae Joergen Graabak, mentre completa il podio a sorpresa in terza posizione (a 5? dvetta) la Francia di Matteo Baud e Laurent Muhlethaler. Grande delusione per l’Austria, ...