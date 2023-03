Coltello nella cella del carcere di Ascoli | Graviano assolto

(Di venerdì 24 marzo 2023)per non aver commesso il fatto. Si è concluso così per Giuseppeil processo, davanti alla Corte d'appello di Ancona, per ilritrovatodeldiPiceno ...

Assolto per non aver commesso il fatto. Si è concluso così per Giuseppe Graviano il processo, davanti alla Corte d'appello di Ancona, per ilritrovatocella del carcere di Ascoli Piceno dove era detenuto al 41bis a giugno del 2017. Si trattava di una lama rudimentale ottenuta da una lattina e che secondo la testimonianza ...... altri due uomini che, controllatizona del 'Biscione' di Conegliano, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di due pugnali e di una serramanico. Una decina le multa al ...... cheserata di mercoledì 22 marzo avrebbe aggredito un volontario della mensa della Caritas Tarvisina, un 40enne già dimesso dall'ospedale, colpendolo con un- trovato in loco - alla ...

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Assolto per non aver commesso il fatto. Si è concluso così per Giuseppe Graviano il processo, davanti alla Corte d'appello di Ancona, per il coltello ritrovato nella cella del ...I giudici di appello hanno quindi disposto l'invio degli atti alla procura che ora dovrà accertare a chi appartenesse il coltello. La decisione arriva alla vigilia di un'altra pronuncia importante per ...