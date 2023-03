Colf e badanti, per Assindatcolf in Italia ne servono 23mila extra Ue (Di venerdì 24 marzo 2023) L’associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, AssindatColf, ha commissionato al Centro Studi e Ricerche Idos una ricerca sul fabbisogno di manodopera straniera nel settore domestico da cui emerge che per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza domestica in Italia servirebbero fino a 23mila lavoratori non comunitari l’anno, da assumere nei ruoli di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) L’associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, Assindat, ha commissionato al Centro Studi e Ricerche Idos una ricerca sul fabbisogno di manodopera straniera nel settore domestico da cui emerge che per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza domestica inservirebbero fino alavoratori non comunitari l’anno, da assumere nei ruoli di ... TAG24.

