Code verso la Val Brembana, l'assessore Brembilla: "Ecco la soluzione per il nodo di Pontesecco" (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. nodo di PontesEcco ai nastri di partenza. Affidato l'appalto per i lavori, che verranno eseguiti dalla ditta Carba, ora è tempo di cominciarli. Il tanto atteso cantiere che ridurrà la complicata viabilità e collega la città alla Val Brembana durerà circa cinque mesi e i primi interventi, su una delle due rotatorie previste, inizieranno il 17 aprile. Due le fasi fondamentali dell'intervento: la prima riguarderà la costruzione della grande rotatoria tra la circonvallazione e via Pietro Ruggeri da Stabello e la seconda quella del rondò allo svincolo per Ponteranica, per il quale il cronoprogramma racconta di uno start fissato per metà giugno. Una decisione presa consapevolmente dall'assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla per via della maggiore agilità di manovra consentita dalla chiusura ...

