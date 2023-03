Clizia Incorvaia e Edoardo Donnamaria non si seguono più su Instagram, la reazione di Antonella Fiordelisi (Di venerdì 24 marzo 2023) Clizia Incorvaia – prima che Edoardo Donnamaria partecipasse al Grande Fratello Vip – era una sua amica, ma da quando lui si è messo con Antonella Fiordelisi le cose sono cambiate. Questo perché il vippone, appena è entrata in casa Micol, ha iniziato a sminuirla pur di non far arrabbiare la fidanzata. “Per accrescere l’ego e gratificare una donna Antonella, ndr non devi denigrare la ragazza con cui sei stato Micol, ndr. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”, ha commentato Clizia. E anche quando nei giorni scorsi Edoardo è andato a casa sua per salutare Paolo Ciavarro, la Incorvaia è rimasta distante: “Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo, ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 marzo 2023)– prima chepartecipasse al Grande Fratello Vip – era una sua amica, ma da quando lui si è messo conle cose sono cambiate. Questo perché il vippone, appena è entrata in casa Micol, ha iniziato a sminuirla pur di non far arrabbiare la fidanzata. “Per accrescere l’ego e gratificare una donna, ndr non devi denigrare la ragazza con cui sei stato Micol, ndr. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”, ha commentato. E anche quando nei giorni scorsiè andato a casa sua per salutare Paolo Ciavarro, laè rimasta distante: “è passato da casa a dare un saluto a Paolo, ...

