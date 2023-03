Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023: Pinkelnig vince la Sfera di Cristallo, sul podio Althaus e Klinec (Di venerdì 24 marzo 2023) La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2022-2023 ha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. L’austriaca Eva Pinkelnig ha conquistato ufficialmente la prima Sfera di Cristallo della carriera con due gare di anticipo, chiudendo alla fine con un vantaggio di 165 punti sulla tedesca Katharina Althaus e di 381 sulla slovena Ema Klinec. Di seguito la Classifica generale conclusiva della Coppa del Mondo 2022-2023 di salto con gli sci femminile. Classifica Coppa DEL Mondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladeldicon gli sciha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. L’austriaca Evaha conquistato ufficialmente la primadidella carriera con due gare di anticipo, chiudendo alla fine con un vantaggio di 165 punti sulla tedesca Katharinae di 381 sulla slovena Ema. Di seguito lagenerale conclusiva delladeldicon gli sciDEL...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : C’È FEDE! ??Brignone da applausi nell'ultimo SuperG di Coppa del Mondo. Con una prova magistrale a Soldeu è seconda… - dave261201 : @JFCmarco @SofosAgori 2° in classifica a -15 dal Napoli Quarti di EL dopo esser stato eliminato ai gironi di Champi… - JFCmarco : @SofosAgori 2º in classifica Quarti di EL Semifinale di coppa Italia - FiglioDiDivock : Ho fatto un sogno stranissimo, in pratica il Bayern Monaco ha esonerato Nagelsmann, secondo in classifica a -1, ai… - xspidermommy : RT @Coninews: Finale di partita in Finlandia!???? L’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Lahti da domani a dome… -