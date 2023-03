Cirque du Soleil | ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ | tutti gli ospiti della première

(Di venerdì 24 marzo 2023) La prèmiere a Roma di KURIOS –of Curiosities delduha visto sfilare sul red carpet una parata di volti noti dello spettacolo italiano. Dalla coppia formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Mara Venier, Andrea Delogu, Rocco Papaleo e Lucia Ocone. Una vera e propria folla di spettatori per questo nuovo spettacolo deldu, presentato nel nostro paese dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. LEGGI ANCHE:duof: il sogno si avvera Lo show – che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia – è in scena a Roma da martedì 21 marzo, e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Cirque du Soleil, il nuovo 'Kurios' esalta il potere dell'immaginazione. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - BersaniLeda : RT @Avvenire_Nei: Il @Cirque du Soleil affida i sogni a un 'Cercatore' tra poesia e magia - infoitcultura : «Kurios», va in scena l'universo segreto e meraviglioso del Cirque du Soleil - infoitcultura : Il Cirque du Soleil a Roma con Kurios: l'immaginazione oltre il tempo e lo spazio - infoitcultura : Cirque du Soleil a Roma, scenografia record: 426 oggetti di scena -

Hanno partecipato alla premiere romana dello spettacolo KURIOS deldu. Qualche tempo fa la coppia in tv ha parlato della propria quotidianità e tra le altre cose ha raccontato del ...E' quello che capita allo spettatore che entra sotto il tendone maestoso costruito a Tor di Quinto a Roma per assistere allo show 'Kurios - Cabinet of Curiosities' deldu. Sotto il ...Adesso però, ha deciso di presentare ufficialmente il nuovo fidanzato in un video in occasione della loro presenza all'evento che celebra il tour in corso deldu. Ma torniamo alla ...

Kurios, il Cirque du Soleil è arrivato a Roma RomaToday

La prèmiere a Roma di KURIOS – Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil ha visto sfilare sul red carpet una parata di volti noti dello spettacolo italiano. Dalla coppia formata da Luisa Ranieri e ...Plus tôt, à 15 heures, c’est sous un beau soleil printanier, que de très nombreux enfants accompagnés des parents et grands-parents revêtus de leurs plus beaux déguisements, ont formé au milieu des ...