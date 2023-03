(Di venerdì 24 marzo 2023) "Se unavienee finisce in carcere le si deve togliere la, visto che se si va in carcere vuol dire che si è commesso un reato grave punibile con almeno 5 anni. Diverso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri… - salvolapiana : RT @ZanAlessandro: Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri dete… - K1ng0fDis4sters : RT @ZanAlessandro: Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri dete… - _lenny97 : RT @ZanAlessandro: Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri dete… - leodalneg : RT @ZanAlessandro: Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri dete… -

...che è in carcere per custodia cautelare. In quel caso va bene la detenzione attenuata che può essere trascorsa o negli Icam o nelle case famiglia". Il viceministro degli Esteri Edmondo,...Dice, Fratelli d'Italia, che Meloni non è andata a Crotone perché "non fa passerelle e dadimostrerà la propria sensibilità". Quindi Mattarella "fa passerelle" Il premier vuole ...Una questione di Stato, ma anche personale. Edmondo, viceministro degli Esteri di Fratelli d'Italia, è convinto che la missione a Kiev della ... Daè stata molto segnata dalle prime ...

Cirielli,se la madre è condannata si tolga la patria potestà - Politica Agenzia ANSA

Diverso invece il disorso per la madre che è in carcere per custodia cautelare. In quel caso va bene la detenzione attenuata che può essere trascorsa o negli Icam o nelle case famiglia". Il ...