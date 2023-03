Ciò che Meloni deve ricordare | la sparata di Fabio Volo | asse con Lilli Gruber

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sorpresa:si affida anche aper picchiare duro su Giorgia. L'ex conduttore delle Iene, da anni affermatissimo tra radio, cinema e libri, si è sempre tenuto a debita distanza dalla politica, anche nelle ospitate dall'amicoFazio. Ma dallo studio di Otto e mezzo, su La7, regala una profezia (nera) sulla premier.commenta i due interventi a Senato e Camera della leader di Fratelli d'Italia: «Sembra lei prima di diventare premier, non ha fatto questa transizione da leader a una carica istituzionale così elevata». «Guardando la diretta – prosegue -, i commenti mostrano che lei piace così, quindi non cambierà. L'aggressività non è però un punto di forza come crede.ricordarsi che ora rappresenta tutti. Se hai ...