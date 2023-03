Cillian Murphy | Small Things Like These è il suo film post-Oppenheimer ed è un noir indipendente

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il re della malinconia è tornato.prepara il suo prossimo ruolo da protagonista in, un adattamento dell'omonimo libro best-seller di Claire Keegan. Il romanzo, pubblicato nel 2021 e candidato al Booker Prize, segue il tormento interiore di un uomo che viene a patti con i segreti della sua città natale e di sé stesso. In Italia è stato pubblicato da Einaudi a fine 2022 con il titolo Piccole cose da nulla. L'attore nelnon ha solo il ruolo principale, ma è anche il produttore con il sostegno della nuova impresa di Ben Affleck e Matt Damon, Artist's Equity. Ecco tutto quello che sappiamo su: La storia di...

L'attore Cillian Murphy sarà coinvolto come protagonista e produttore di Small Things Like These, adattamento del romanzo di Claire Keegan. Accanto a Murphy, impegnato anche nelle vesti di produttore, ci saranno Ciarán Hinds ed Emily Watson