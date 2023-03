Cielo nuvoloso e possibili piogge | ma domani torna il sereno

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ci attende un fine settimana di tempo variabile, secondo le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Oggi e domenicacon, mentre sabato si attendono sole ed ampie schiarite. Le temperature sono stazionarie. Venerdì 24 marzo 2023 Tempo Previsto: Al mattino moltosu Alpi conbrevi piovaschi; altrove da poco, ma senza fenomeni associati. Dal pomeriggio nubi in aumento ovunque con precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e zona laghi, nevose oltre 1700-1900 m; non si escludono brevi rovesci temporaleschi. In serata possibile parziale estensione dei fenomeni lungo le pianure.Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra +9/11 °C, più elevati nei grandi centri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Cielo nuvoloso 7 gradi Grumello cremonese Buona giornata quinta della settimana, quarta di #primavera e buon 120 es… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #24marzo - Giornata primaverile con cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Temperatu… - BroloMeteoIT : Buongiorno. Nella notte la temperatura è scesa fino a 10,7°C con umidità compresa fra 69 e 82%. Per oggi si preved… - TgrRaiAltoAdige : Cielo molto nuvoloso con solo sprazzi di sole. In serata e nella notte successiva si registreranno rovesci abbasta… - paoloangeloRF : Cielo nuvoloso 11 gradi Grumello cremonese buonanotte e buona fine di giornata, quarta della settimana, terza di… -

A Sassari ilsarà in prevalenza pocoper tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e ...La giornata vedràirregolarmente, per nubi in prevalenza stratificate sulle pianure, con temperature in lieve aumento, con le minime che sfioreranno i 10°C e le massime che ...La giornata vedràirregolarmente, per nubi in prevalenza stratificate sulle pianure, con temperature in lieve aumento, con le minime che sfioreranno i 10°C e le massime che ...

Meteo Lodi: oggi cielo coperto, poco nuvoloso nel weekend iLMeteo.it

Le temperature saranno alte, e arriveranno a sfiorare i venti gradi. Non sono previste piogge, anche se nella capitale e a Viterbo il cielo sarà nuvoloso, a differenze delle altre province dove invece ...Sabato 25 Marzo: generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 21°C, la minima di 9°C alle ore 6. I venti ...