Cieco riacquista la vista grazie a un autotrapianto di cornea a Torino | è la prima volta al mondo ' È come nascere di nuovo'

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un intervento, realizzato per laal, ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due occhi non vedenti tramite undiallargato a sclera e congiuntiva. Il ...

L'anziano aveva perso da 30 anni la vista dall'occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e negli ultimi 10 anni era divenuto cieco dall'occhio destro per una patologia rara. Il prelievo ...

Il paziente, un uomo di 83 anni, era totalmente cieco per due patologie e ha recuperato parzialmente la vista grazie all'autotrapianto dell'intera superficie oculare (cornea, una parte di sclera e la ...Intervento eccezionale all’ospedale Molinette di Torino: per la prima volta al mondo un cieco – un uomo non vedente da entrambi gli occhi, di 83 anni – ha riacquistato (parzialmente) la vista grazie a ...