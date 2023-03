Cieco recupera la vista con l’autotrapianto di cornea: intervento da record a Torino (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Cieco affetto da due patologie è riuscito a recuperare parzialmente la vista grazie a un autotrapianto di cornea dell’intera superficie oculare (cornea, una parte di sclera e la congiuntiva) da uno dei suoi occhi. L’intervento, che non ha precedenti nella storia della medicina mondiale, è stato eseguito all’ospedale Le Molinette di Torino e ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due non vedenti. A guidare l’equipe medica sono stati il professor Michele Reibaldi (direttore della Clinica Oculistica universitaria Molinette) e il professor Vincenzo Sarnicola, ritenuti tra i maggiori esperti nella chirurgia corneale. In un trapianto di cornea si arriva a sostituire l’organo che ha perso la sua trasparente con una ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 marzo 2023) Unaffetto da due patologie è riuscito are parzialmente lagrazie a un autotrapianto didell’intera superficie oculare (, una parte di sclera e la congiuntiva) da uno dei suoi occhi. L’, che non ha precedenti nella storia della medicina mondiale, è stato eseguito all’ospedale Le Molinette die ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due non vedenti. A guidare l’equipe medica sono stati il professor Michele Reibaldi (direttore della Clinica Oculistica universitaria Molinette) e il professor Vincenzo Sarnicola, ritenuti tra i maggiori esperti nella chirurgiale. In un trapianto disi arriva a sostituire l’organo che ha perso la sua trasparente con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Paziente cieco recupera la vista a un occhio con l’autotrapianto di una parte del secondo. Intervento da record in… - fanpage : Per la prima volta al mondo, un paziente cieco ha recuperato la vista a un occhio grazie all’altro occhio non veden… - libellula58 : RT @kiara86769608: Paziente cieco recupera la vista a un occhio con l’autotrapianto di una parte del secondo. Intervento da record in Itali… - kiara86769608 : Paziente cieco recupera la vista a un occhio con l’autotrapianto di una parte del secondo. Intervento da record in… - variabile_ : RT @fanpage: Per la prima volta al mondo, un paziente cieco ha recuperato la vista a un occhio grazie all’altro occhio non vedente. È un in… -