Cieco di 83 anni riacquista la vista con autotrapianto | la cornea fornite da Lucca Il plauso di Giani

Un uomo di 83 anni aveva perso la vista prima da un occhio poi dall'altro, colpito da due diverse gravissime patologie, e pareva destinato a una cecità totale e irreversibile. Invece, alla sua veneranda età, è tornato a vedere, dopo 6 anni, grazie a un intervento eseguito per la prima volta al mondo, alle Molinette di Torino

