Ciclone Premier da 50 milioni | così Inter e Juve gli dicono addio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un top club dellaLeague vorrebbe avanzare un’offerta da 50per un calciatore in Serie A, seguito anche dantus eIl Derby d’Italia ha chiuso la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

E lavede Macron', si legge nel sottotitolo. Nel taglio alto spicca l'intervista al ... salvataggi e violente oscillazioni in Borsa, le banche medie Ue restano nell'occhio del', scrive ...Inter, Dzeko apre al rinnovo per un anno: tocca al club."Conte", così apre il Corriere dello Sport in prima pagina. Rottura imminente con il Tottenham, parte la corsa al tecnico....Antonio Conte è vicinissimo alla fine della sua avventura inLeague. Notizia che interessa ... La notizia esclusiva riguarda Antonio Conte , l'allenatore italiano finito nell'occhio del...

L'Apertura del Corriere dello Sport: "Ciclone Conte" Sportitalia

Su Corsport: "Ciclone Conte". Premier League addio, vuole tornare: Serie A sottosopra. Juve, Milan, Inter e Roma valutano la possibilità di cambiare e affidarsi a lui. Il nodo è l'ingaggio: a Londra i ...Su Corsport: 'Ciclone Conte'. Premier League addio, vuole tornare: Serie A sottosopra. Juve, Milan, Inter e Roma valutano la possibilità di cambiare e affidarsi a lui. Il nodo è l'ingaggio: a Londra i ...