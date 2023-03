Ciclismo | Van Aert vince ad Harelbeke il piccolo Fiandre - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il belga si impone in volata su Van der Poel e Pogacar al termine di una gara altamente spettacolare: l'anticipo delè del Belgio. Ganna ...

Il belga si impone in volata suder Poel e Pogacar al termine di una gara altamente spettacolare: l'anticipo del Fiandre è del Belgio. Ganna ...Pochi istanti dopo Pogacar,der Poel eAert sono passati in quel punto riuscendo a evitare il mezzo steso sulla strada. Le corse belghe, negli ultimi anni, hanno spesso fatto registrare fatti ...Splendida volata alla fine diAert, che ha precedutoder Poel e Pogacar.Aert aveva vinto pure nel 2022.

Ciclismo, Van Aert vince ad Harelbeke il piccolo Fiandre Il belga si impone in volata su Van der Poel e Pogacar al termine di una gara altamente spettacolare: l’anticipo del Fiandre è del Belgio.Puro spettacolo sulle strade delle Fiandre per la E3 Saxo Classic di ciclismo, una delle classiche in linea che ha visto trionfare Van Aert dopo uno straordinario testa a testa a tre con Tadej Pogacar ...