(Di venerdì 24 marzo 2023) Un terzo posto cheaccoglie con felicità. Il fuoriclasse sloveno (UAE Emirates), piazzatosi sul gradino più basso delalla E3 Saxo Classic 2023, alle spalle di Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Mathieu van der Poel, ha commentato così la gara. “È stata una corsa fantastica – ha affermato in zona mista –.di essere sulcon questi due grandi nomi e non vedo l’ora che sia domenica prossima. Hodi, ma avete visto quanto erano veloci gli altri dopo quasi 200 chilometri: non c’era nulla che potessi fare”. Poi ha aggiunto pensando alla prossima settimana: “un po’ dispiaciuto, ma era quello che potevo aspettarmi. Posso assicurarvi che continueremo a provarci. È solamente la terza classica ...

Pochi giorni dopo la Milano " Sanremo vinta da Mathieu Van der Poel , si ripropone la battaglia che vede protagonista il magico trio composto dall'olandese, Van Aert ePogacar . I tre staccano ...Tanti i campioni attesi al via, come ad esempioPogacar, Julian Alaphilippe e il campione in carica Wout Van Aert che cercherà di confermarsi a dieci giorni dal Giro delle Fiandre. Di seguito ...Pogacar debutta in questa corsa con la consapevolezza di poter vincere anche sui muri fiamminghi in pavè , come dimostrato all'esordio al Giro delle Fiandre nel 2022 chiuso al quarto posto. In ...

Ciclismo, Tadej Pogacar: "Ho provato di tutto, sono onorato del podio. Mi sento pronto per il Fiandre" OA Sport

Penso di sì“. In vista del Fiandre quindi Tadej Pogacar promette battaglia, anche se il ciclista classe 1998 non ha avuto problemi oggi nell’ammettere la grandezza dei suoi rivali. Vedremo fra nove ...Ha preceduto i due compagni di fuga, l'olandese Mathieu van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar. Il leader della Jumbo ha colto la prima vittoria della stagione e ha ripetuto il successo di un anno fa ...