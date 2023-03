Ciclismo: Giro della Catalogna, Roglic vince la 5/a tappa e rafforza la sua leadership in classifica (Di venerdì 24 marzo 2023) Barcellona, 24 mar. -(Adnkronos) - Primoz Roglic vince la 5/a tappa del Giro di Catalunya, da Tortosa a Lo Port di 176 km. Lo sloveno del Team Jumbo Visma precede sul traguardo di 6" il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e di 12" il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates). Roglic rafforza la leadership nella classifica generale dove guida con 10" su Evenepoel e 1'02" su Almeida. Domani sesta frazione con partenza da Martorell e arrivo a Molins de Rei dopo 177 km. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Barcellona, 24 mar. -(Adnkronos) - Primozla 5/adeldi Catalunya, da Tortosa a Lo Port di 176 km. Lo sloveno del Team Jumbo Visma precede sul traguardo di 6" il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e di 12" il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates).lanellagenerale dove guida con 10" su Evenepoel e 1'02" su Almeida. Domani sesta frazione con partenza da Martorell e arrivo a Molins de Rei dopo 177 km.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... macondo83 : RT @cauz_: Ero in giro a bere. Torno a casa, accendo su #Harelbeke e trovo quei tre dioscuri lì davanti a tutti, ancora una volta, sempre d… - TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: Aspettando il Giro - TgrRaiAbruzzo : Aspettando il Giro - SteveFerrando : RT @cauz_: Ero in giro a bere. Torno a casa, accendo su #Harelbeke e trovo quei tre dioscuri lì davanti a tutti, ancora una volta, sempre d… - cauz_ : Ero in giro a bere. Torno a casa, accendo su #Harelbeke e trovo quei tre dioscuri lì davanti a tutti, ancora una vo… -