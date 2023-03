Ciclismo, Gand-Wevelgem 2023: data, orari, diretta TV e streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica 26 marzo va in scena la Gand-Wevelgem 2023, corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Altro appuntamento sulle pietre del nord per alcuni big, che si sfideranno sui 260,3 chilometri da Ypres a Wevelgem al termine di un percorso che prevede diversi muri e anche alcuni tratti sterrati. Biniam Girmay cercherà il bis, dopo essere diventato lo scorso anno il primo africano a vincere una classica del nord. Attesi anche Wout Van Aert, Filippo Ganna e Christophe Laporte tra gli altri. orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:00, con arrivo programmato tra le ore 16:50 e le 17:20 in base a quella che sarà la media oraria. Gli appassionati potranno seguire la ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica 26 marzo va in scena la, corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Altro appuntamento sulle pietre del nord per alcuni big, che si sfideranno sui 260,3 chilometri da Ypres aal termine di un percorso che prevede diversi muri e anche alcuni tratti sterrati. Biniam Girmay cercherà il bis, dopo essere diventato lo scorso anno il primo africano a vincere una classica del nord. Attesi anche Wout Van Aert, Filippo Ganna e Christophe Laporte tra gli altri., TV E– La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:00, con arrivo programmato tra le ore 16:50 e le 17:20 in base a quella che sarà la mediaa. Gli appassionati potranno seguire la ...

