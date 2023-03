Ciclismo | E3 Saxo Classic 2023 oggi in TV | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 marzo 2023) Va in scenal’edizionedella E3, corsa belga con partenza e arrivo ad Harelbeke dopo 204 chilometri caratterizzati soprattutto da 17 muri. Tanti i campioni attesi al via, come ad esempio Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e il campione in carica Wout Van Aert che cercherà di confermarsi a dieci giorni dal Giro delle Fiandre. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– I corridori prenderanno il via alle ore 12:15 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:40 e le 17:15 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa inTV su Eurosport a partire ...