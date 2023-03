‘Ciao Maschio’, svelati gli ospiti della nona puntata (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tema comune della nona puntata sarà il senso di colpa. Gli ospiti della nona puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 25 Marzo in seconda serata su Rai1, saranno il comico e volto tv Gene Gnocchi, l’attore e giudice di ‘’Ballando con Le stelle’’ Fabio Canino e il comico e volto di ‘’Stasera tutto è possibile’’ Francesco Procopio. Alla conduzione Nunzia De Girolamo. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, la nona puntata avrà come filo conduttore il tema dei sensi di colpa. Declinato con i tre ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà ai tre ospiti se ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tema comunesarà il senso di colpa. Glidi Ciao Maschio, in onda sabato 25 Marzo in seconda serata su Rai1, saranno il comico e volto tv Gene Gnocchi, l’attore e giudice di ‘’Ballando con Le stelle’’ Fabio Canino e il comico e volto di ‘’Stasera tutto è possibile’’ Francesco Procopio. Alla conduzione Nunzia De Girolamo. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, laavrà come filo conduttore il tema dei sensi di colpa. Declinato con i tre, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà ai trese ...

