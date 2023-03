Ciampi M5S | «Privatizzazione del ciclo dei rifiuti ad Avellino la Regione dia risposte»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«La vicenda dello spacchettamento della società pubblica che gestisce lo smaltimento deiin Irpinia potrebbe causare un duplice danno: all’occupazione e aldei. Su questo tema ho presentato una mia interrogazione alla Giunta regionale della Campania con la quale chiedo di verificare la regolarità della costituzione del Comune diin Sub ambito distrettuale ai sensi della legge regionale 14». Così Vincenzo, consigliere regionale M5S Campania. Si tratta di aprire un confronto concreto su questo settore, sia alla luce dell’intenzione del sindaco didi costituire una propria società con un partner privato (l’iter amministrativo relativo è in stato avanzato), sia alla luce dell’attività ...

Ha partecipato oltre l'80 per cento dei 585 lavoratori di Irpiniambiente, la società interamente partecipata dalla Provincia di Avellino che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in oltre cento ...Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi, riaccende i riflettori sulla gestione del servizio di Emergenza territoriale 118 in provincia di Avellino. Ieri, la risposta ...