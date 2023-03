Ci sono sigarette che non fanno male alla salute finalmente in commercio? (Di venerdì 24 marzo 2023) Molti fumatori si chiedono se esistono sigarette che non fanno male alla salute, in commercio. La risposta è no, purtroppo. Come vi risponderebbe un medico, fumare fa male e può dare origine a problemi di salute molto gravi, questo a prescindere da ciò che si fuma: sigarette più o meno leggere, senza tabacco o con erbe aromatiche. Per quanto riguarda le sigarette elettroniche o le IQOS invece, possono rappresentare sicuramente un rischio ridotto, rispetto alle normali sigarette, e un valido alleato nella lotta contro la dipendenza dal fumo, anche se la loro pericolosità è ancora in fase di studio. Come spiega uno pneumologo, il dottor Enrico Ballor, non esistono ... Leggi su cultweb (Di venerdì 24 marzo 2023) Molti fumatori si chiedono se esistonoche non, in. La risposta è no, purtroppo. Come vi risponderebbe un medico, fumare fae può dare origine a problemi dimolto gravi, questo a prescindere da ciò che si fuma:più o meno leggere, senza tabacco o con erbe aromatiche. Per quanto riguarda leelettroniche o le IQOS invece, posrappresentare sicuramente un rischio ridotto, rispetto alle normali, e un valido alleato nella lotta contro la dipendenza dal fumo, anche se la loro pericolosità è ancora in fase di studio. Come spiega uno pneumologo, il dottor Enrico Ballor, non esistono ...

