Chiesa | il ginocchio fa paura | nuova visita in Austria

Federico Chiesa della Juve si recherà in Austria dal dottor Fink per farsi controllare il ginocchio, sente ancora fastidi. L'attaccante della Juventus, Federico Chiesa, sta per recarsi alla clinica Hochrum ad Innsbruck per un controllo con il celebre ortopedico e specialista delle ginocchia, il professor Christian Fink. Dopo essere stato operato dallo stesso Fink per ricostruire il crociato anteriore del ginocchio sinistro, Chiesa ha subito una distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite. Per questo motivo, ha programmato questa visita per eliminare i timori dopo gli ultimi stop subiti contro Friburgo e Inter. Chiesa ha ancora qualche fastidio, ma gli esami hanno escluso lesioni e le terapie degli ultimi giorni sembrano ...

