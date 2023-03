Chiara Ferragni | che disastro! Il video che la incastra | ecco cosa ha combinato

(Di venerdì 24 marzo 2023) Finalmente Fedez, dopo la lunga pausa, è ritornato sui social a condividere scene di vita quotidiana insieme alla sua famiglia. In una storia pubblicata recentemente su Instagram lo vediamo in compagnia del figlio Leone e della moglie. Ad un certo punto delappare una scena molto divertente: il figlio Leone si mette L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - espressonline : 'Bella Ciao' contro #Meloni : è una delle contestazioni al #CongressoCgil2023 contro la premier. Che non ha manca… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - _akaaatiamo : PRETENDO UNA FOTO DI MARIA ESPOSITO CON CHIARA FERRAGNI ORA SUBITO - Kat82131855 : RT @casiftangeles: Maria talmente “insignificante” “poco signorile” “poco furba” ecc ecc, è stata chiamata direttamente da Chiara Ferragni(… -

f esteggia i 2 anni di Vittoria, prima a casa e poi con una bellissima gita in famiglia a Verona... Non perderti anche:festeggia i 2 anni di Vittoria...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Due anni e due feste, così i Ferragnez, i membri della famiglia die Fedez , hanno deciso di celebrare il secondo compleanno della più piccola di casa , Vittoria , che è nata il 23 marzo del 2021. Dopo gli scatti domestici davanti alla torta a più ...Tags: alex belli e delia duran fecondazione assistita alex belli e delia duran figlio alex belli e delia duran oggi sifb Articolo precedentefesteggia il compleanno della figlia ...

Chiara Ferragni festeggia la figlia Vittoria tra Borghetto e il Parco Sigurtà. Ecco le foto L'Arena

Penso di essere abbastanza tranquillo nell'asserire che fosse stata una data tranquilla, perché ho avuto esperienze di date gestite male e quella della 'Lanterna’ non rientra tra quelle critiche", le ...Fedez finalmente in Tribunale per testimoniare al processo bis per la strage avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. I giudici sono chiamati a prendere posizion ...