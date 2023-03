Chi vincerà il Serale di Amici 2023? Pronostici, favoriti e quote scommesse (Di venerdì 24 marzo 2023) . Le quote di Amici sono già pronte, nonostante alla fine del programma manchi ancora tanto. Come ci mostrano i bookmakers, si prova a fare un ragionamento sui quei concorrenti che hanno maggiori possibilità di trionfare alla fine. Al momento, le quote più basse, e che renderebbero la vittoria più scontata, sarebbero quelle di Angelina Mango e Federica Andreani. Le quote per il Serale di Amici 2023 Ma non solo le ragazze nella lista delle favorite per la vittoria finale. Partono, per bravura, una spanna sopra gli altri concorrenti (almeno per i bookmakers), ma ugualmente la sfida rimane aperta. Subito dietro di loro, infatti, i concorrenti Aaron, Isobel Fetiye Kinnear, davanti a NDG, Maddalena Svevi e Wax. Per l’ebrezza del rischio, si può provare una scommessa su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) . Ledisono già pronte, nonostante alla fine del programma manchi ancora tanto. Come ci mostrano i bookmakers, si prova a fare un ragionamento sui quei concorrenti che hanno maggiori possibilità di trionfare alla fine. Al momento, lepiù basse, e che renderebbero la vittoria più scontata, sarebbero quelle di Angelina Mango e Federica Andreani. Leper ildiMa non solo le ragazze nella lista delle favorite per la vittoria finale. Partono, per bravura, una spanna sopra gli altri concorrenti (almeno per i bookmakers), ma ugualmente la sfida rimane aperta. Subito dietro di loro, infatti, i concorrenti Aaron, Isobel Fetiye Kinnear, davanti a NDG, Maddalena Svevi e Wax. Per l’ebrezza del rischio, si può provare una scommessa su ...

