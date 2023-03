Chi sono sono i giocatori di Malta e dove giocano. Italia: guai fare scherzi (Di venerdì 24 marzo 2023) La partita contro l’Inghilterra era fin dall’inizio difficile per la nostra Nazionale. Gli inglesi sono una delle migliori Nazionali al Mondo, hanno calciatori di livello superiore ai nostri e noi mancavamo anche di alcuni uomini decisivi per poterci far fare un salto di qualità necessario almeno per giocarcela contro queste squadre. Al netto della differenza evidente soprattutto nel primo tempo, ce la siamo giocata e questo è sicuramente un merito per la squadra di Roberto Mancini. Ma se contro l’Inghilterra avevamo poco da perdere anche in ottica qualificazione, in quanto è presumibile che la squadra di Southgate le possa vincere tutte, adesso viene il difficile: andare a vincere a Malta con la nostra Nazionale che è di caratura nettamente inferiore alle grandi squadre europee, le quali anche giocando male o ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) La partita contro l’Inghilterra era fin dall’inizio difficile per la nostra Nazionale. Gli inglesiuna delle migliori Nazionali al Mondo, hanno calciatori di livello superiore ai nostri e noi mancavamo anche di alcuni uomini decisivi per poterci farun salto di qualità necessario almeno per giocarcela contro queste squadre. Al netto della differenza evidente soprattutto nel primo tempo, ce la siamo giocata e questo è sicuramente un merito per la squadra di Roberto Mancini. Ma se contro l’Inghilterra avevamo poco da perdere anche in ottica qualificazione, in quanto è presumibile che la squadra di Southgate le possa vincere tutte, adesso viene il difficile: andare a vincere acon la nostra Nazionale che è di caratura nettamente inferiore alle grandi squadre europee, le quali anche giocando male o ...

