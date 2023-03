Chi sono i figli di Gigi D’Alessio, Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco (Di venerdì 24 marzo 2023) Cinque figli da tre compagne diverse. Gigi D’Alessio è il papà felice di Claudio, Ilaria e Luca, avuti dalla prima moglie Carmela Barbato. Poi ci sono Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. E, infine, Francesco, avuto dalla compagna attuale, Denise Esposito. Una piccola tribù che copre età molto diverse. Ma andiamo a conoscerli meglio e a scoprire chi sono i figli di Gigi D’Alessio. Claudio D’Alessio, il primogenito, ha 37 anni ed è imprenditore nel settore del fitness. È legato da tempo alla ballerina televisiva Giusy Lo Conte, da cui ha avuto due figlie, Sofia e Giselle. Un’altra bimba, Noemi, è frutto di ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023) Cinqueda tre compagne diverse.è il papà felice di, avuti dalla prima moglie Carmela Barbato. Poi ci, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. E, infine,, avuto dalla compagna attuale, Denise Esposito. Una piccola tribù che copre età molto diverse. Ma andiamo a conoscerli meglio e a scoprire chidi, il primogenito, ha 37 anni ed è imprenditore nel settore del fitness. È legato da tempo alla ballerina televisiva Giusy Lo Conte, da cui ha avuto duee, Sofia e Giselle. Un’altra bimba, Noemi, è frutto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sono passati 4 mesi dalla decapitazione del CdA juventino e né il ministro @andreaabodi né il presidente CONI… - lorepregliasco : Per mia fortuna ho un passaporto che scade nel 2025. Ma è concepibile che chi ce l'ha in scadenza passi settimane o… - GoffredoB : La destra fa la guerra alle #Ong ma le Ong muovono solo il 10% degli sbarchi, fa la guerra alle coppie omosessuali… - Adelefacciamor1 : RT @manginobrioches: A chi gli faceva notare che i 335 martiri delle #FosseArdeatine erano #antifascisti e non solo 'italiani', #Meloni ha… - CarmeloMontana2 : RT @manginobrioches: A chi gli faceva notare che i 335 martiri delle #FosseArdeatine erano #antifascisti e non solo 'italiani', #Meloni ha… -