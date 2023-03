Chi sono (e quanto guadagnano) i consulenti e i consiglieri del governo Meloni (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è il regista Pupi Avati, che di recente ha affermato che Lucio Dalla non era gay ma cambiò dopo una cura ormonale. Ma anche l’ex Milan ed Atalanta Giuseppe Incocciati. E il guru del web di Giorgia Meloni Tommaso Longobardi. Con uno stipendio da 80 mila euro l’anno. I consulenti e i consiglieri chiamati dal centrodestra a Palazzo Chigi, alla Farnesina e al ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini sono in totale 80. Molti di loro sono storici collaboratori od ex politici rimasti senza poltrona. Operano tutti negli uffici di diretta collaborazione con la premier, il ministro Antonio Tajani, oppure Fazzolari o Mantovano. E, spiega oggi Repubblica, per alcuni gli stipendi non sono di poco conto. Per altri invece si fermano a 25 mila euro lordi annui. Ma c’è anche chi dà una mano ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è il regista Pupi Avati, che di recente ha affermato che Lucio Dalla non era gay ma cambiò dopo una cura ormonale. Ma anche l’ex Milan ed Atalanta Giuseppe Incocciati. E il guru del web di GiorgiaTommaso Longobardi. Con uno stipendio da 80 mila euro l’anno. Ie ichiamati dal centrodestra a Palazzo Chigi, alla Farnesina e al ministero delle Infrastrutture di Matteo Salviniin totale 80. Molti di lorostorici collaboratori od ex politici rimasti senza poltrona. Operano tutti negli uffici di diretta collaborazione con la premier, il ministro Antonio Tajani, oppure Fazzolari o Mantovano. E, spiega oggi Repubblica, per alcuni gli stipendi nondi poco conto. Per altri invece si fermano a 25 mila euro lordi annui. Ma c’è anche chi dà una mano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoffredoB : La destra fa la guerra alle #Ong ma le Ong muovono solo il 10% degli sbarchi, fa la guerra alle coppie omosessuali… - marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - CarloCalenda : In Italia in dieci anni sono sempre rimasti 450mila migranti, chi arriva per lo più si sposta in Europa. Salvini ha… - servizialbatros : RT @GiancarloDeRisi: Per #sinistra e grillopiddini è peggio di una fobia. Da quando la #destra è al #Governo chi ha contato quante volte è… - CordaLiliana : RT @marcoclement: Chi chiede il carcere per chi ha imposto gli inutili/dannosi vaccini non si è forse accorto che il giudicante e il giudic… -