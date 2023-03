Chi è Daria Baykalova, la fidanzata di Jimmy Ghione (Di venerdì 24 marzo 2023) Se vi state chiedendo chi sia la fidanzata di Jimmy Ghione ecco tutto quello che dovete sapere su Daria Baykalova. La compagna dello storico inviato di Striscia la notizia è nata nel 1983 ed è un’attrice e modella di origine russa che, negli ultimi anni, ha preso parte a produzioni come L’onore e il rispetto 4 e 5, L’allieva 2, Coco Chanel, Distretto di polizia 10, Loro e The New Pope di Paolo Sorrentino. I due sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2018. Jimmy e Daria, al momento, non pensano al matrimonio e si godono il momento. Il celebre volto televisivo ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Pur di crearsi un futuro molte coppie rovinano il presente o non lo vivono bene; invece io e Daria viviamo un presente di alto livello.” Sempre a Nuovo, ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023) Se vi state chiedendo chi sia ladiecco tutto quello che dovete sapere su. La compagna dello storico inviato di Striscia la notizia è nata nel 1983 ed è un’attrice e modella di origine russa che, negli ultimi anni, ha preso parte a produzioni come L’onore e il rispetto 4 e 5, L’allieva 2, Coco Chanel, Distretto di polizia 10, Loro e The New Pope di Paolo Sorrentino. I due sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2018., al momento, non pensano al matrimonio e si godono il momento. Il celebre volto televisivo ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Pur di crearsi un futuro molte coppie rovinano il presente o non lo vivono bene; invece io eviviamo un presente di alto livello.” Sempre a Nuovo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daria_176 : Raga sto in ansia...cosa sentite?..chi rischia? #amici22 #Amicispoiler - daria_meinardi : @Virna25marzo Che i verdi fossero strani si sapeva, ma addirittura a 'sto punto... Sta rubando il posto a chi se lo… - daria_meinardi : @Storie_in_1_cip Chi è l'autore? - daria_pozzoli : NON SO CHI È PIÙ ARROGANTE E STRONZO, SE IL POPOLO INGLESE O FRANCESE! È JNA BELLA GARA!!!!! - daria_pozzoli : CARACCIOLO ,HAI DETTO CHE L AMERICA NON VUOLE LA PACE FATTA DALLA CINA? E DA CHI LZ VUKLE LA PACE L AMERICA? VISTO… -