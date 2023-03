Chi cura gli interessi di Dybala, vuole portarlo via da Roma (Zazzaroni) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni torna sul caso Dybala, sulla volontà manifestata dal suo avvocato di far causa alla Juventus e sulla possibilità che lasci Roma. L’eventuale causa, una evidente forzatura, prevederebbe la richiesta di oltre 50 milioni, ovvero la differenza tra l’accordo sul rinnovo dell’autunno 2021 (mancante delle firme, peraltro) e lo stipendio lordo corrisposto dalla Roma dopo che Paulo non si vide confermare il prolungamento per un cambio di strategia di Torino. Segnalo che il ritardo originario fu determinato dall’assenza della domiciliazione dell’agente Jorge Antun. Ho l’impressione che chi cura gli interessi di Dybala stia facendo più danni della grandine: aggiungo infatti che sempre nel gruppo che lo assiste (Antun, Carlos ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il direttore del Corriere dello Sport Ivantorna sul caso, sulla volontà manifestata dal suo avvocato di far causa alla Juventus e sulla possibilità che lasci. L’eventuale causa, una evidente forzatura, prevederebbe la richiesta di oltre 50 milioni, ovvero la differenza tra l’accordo sul rinnovo dell’autunno 2021 (mancante delle firme, peraltro) e lo stipendio lordo corrisposto dalladopo che Paulo non si vide confermare il prolungamento per un cambio di strategia di Torino. Segnalo che il ritardo originario fu determinato dall’assenza della domiciliazione dell’agente Jorge Antun. Ho l’impressione che chiglidistia facendo più danni della grandine: aggiungo infatti che sempre nel gruppo che lo assiste (Antun, Carlos ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScaltritiLab : Niente da fare, uno si sforza di rimanere distaccato, ma i casi pediatrici sono pugnalate. Chi si prende cura di qu… - napolista : Chi cura gli interessi di Dybala, vuole portarlo via da Roma (Zazzaroni) Sul Corsport: cominci a far pesare la sua… - Patty_OcchiBlu : RT @BiasiErika: Edo emozionato,le attenzioni e il modo in cui si prende cura di Micol,lei felice per lui e Andrea che dice 'vorrei che ti v… - lisadagliocchib : RT @antonel69320133: Cura d'esser chi sei che ti amino o no ?? Fernando Pessoa #CanYaman Buonanotte???? - radiosilvana : Ma certo che siete voi ?? state raschiando il barile… se ha il covid non servono dispositivi di protezione contro il… -