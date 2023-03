Chelsea: ecco la richiesta monstre dell'Atletico Madrid per Joao Felix (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Chelsea pensa di trattenere Joao Felix oltre il prestito, ma l'Atletico Madrid non fa sconti: come riportato dalla stampa iberica, i... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilpensa di trattenereoltre il prestito, ma l'non fa sconti: come riportato dalla stampa iberica, i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'intermediario: 'Destro al Chelsea e Torres alla Roma, nel 2014 si poteva. Ecco cosa non è andato': George Gardi,… - JuventusUn : #Juve: #Zakaria verso il ritorno a #Torino. Ecco i piani del club #bianconero! I DETTAGLI ?… - FcInterNewsit : From UK - Chelsea rassegnato: perderà molti soldi per cedere Lukaku. Ecco la cifra - FMCROfficial : @gabrielibanezv Oltre al fatto che Bakayoko non lo puoi vendere perchè è di proprietà del Chelsea ecco. - vincitunews : #Champions League: le prossime sfide per i quarti di finale La finale è programmata per il 10 Giugno allo Stadio… -