Che vergogna il miglior interesse del bambino (sbattuto in carcere) (Di venerdì 24 marzo 2023) “Visite guidate, cacce al tesoro, escursioni zoologiche. Non migliorate niente delle carceri: solo, fatele vedere a tutti”. Adriano Sofri La prima parola che un bambino impara in carcere, subito dopo mamma (se nasci in carcere hai solo tua madre) è: apri. Apri questa porta che mi sono svegliato, fai scattare il chiavistello, fammi uscire. Uscire dove? In corridoio, nella zona comune, nel giardino di cemento e nella cucina con le pareti dipinte di azzurro per farla sembrare meno una galera. E’ una galera, se devi dire: apri. E’ una galera, se hai subìto problemi di vista perché i tuoi occhi non possono abituarsi a un orizzonte. Quale orizzonte? Un muro. La tv sul muro. Le macchie sul muro. I disegni attaccati al muro. La luce al neon e poi sempre sempre sempre il rumore del ferro. Le chiavi di ferro, le porte di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) “Visite guidate, cacce al tesoro, escursioni zoologiche. Nonate niente delle carceri: solo, fatele vedere a tutti”. Adriano Sofri La prima parola che unimpara in, subito dopo mamma (se nasci inhai solo tua madre) è: apri. Apri questa porta che mi sono svegliato, fai scattare il chiavistello, fammi uscire. Uscire dove? In corridoio, nella zona comune, nel giardino di cemento e nella cucina con le pareti dipinte di azzurro per farla sembrare meno una galera. E’ una galera, se devi dire: apri. E’ una galera, se hai subìto problemi di vista perché i tuoi occhi non possono abituarsi a un orizzonte. Quale orizzonte? Un muro. La tv sul muro. Le macchie sul muro. I disegni attaccati al muro. La luce al neon e poi sempre sempre sempre il rumore del ferro. Le chiavi di ferro, le porte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Per @ZanAlessandro che insulta a vanvera, ecco un altro catalogo per l'#uteroinaffitto con le varie opzioni: bianca… - lorepregliasco : Per mia fortuna ho un passaporto che scade nel 2025. Ma è concepibile che chi ce l'ha in scadenza passi settimane o… - fdragoni : Ciò che sapevamo essere una vergogna dal punto di vista del diritto ora sappiamo esserlo anche dal punto di vista s… - Stefano_Nauta : @mrctrdsh Fascista che si vergogna di dichiararsi. Codarda? - Catia05605065 : RT @Uther_Pendrqgon: Abbiamo ragazzi, nati e cresciuti in Italia, che parlano italiano che vanno a scuola in Italia ma non sono italiani, p… -