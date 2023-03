Che tempo che fa ospiti 26 marzo 2023, tutte le anticipazioni (Di venerdì 24 marzo 2023) Che tempo Che Fa ospiti 26 marzo, tutte le anticipazioni per il programma condotto da Fabio Fazio come sempre affiancato dalle presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La Rai ha reso noto che il primo grande nome internazionale ospite di questo nuovo appuntamento sarà Ben Affleck, in Italia per presentare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) CheChe Fa26leper il programma condotto da Fabio Fazio come sempre affiancato dalle presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La Rai ha reso noto che il primo grande nome internazionale ospite di questo nuovo appuntamento sarà Ben Affleck, in Italia per presentare ... TAG24.

