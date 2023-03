Che fine ha fatto Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani? Ecco cosa fa oggi (Di venerdì 24 marzo 2023) Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Fin da quando ha sceso le scale del famoso dating show le attenzioni sono presto finite tutte su di lui, soprattutto da parte del parterre femminile. Affascinante e quasi ammaliante per le donne presenti in studio, ma per lui c’è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 24 marzo 2023)è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Fin da quando ha sceso le scale del famoso dating show le attenzioni sono presto finite tutte su di lui, soprattutto da parte del parterre femminile. Affascinante e quasi ammaliante per le donne presenti in studio, ma per lui c’è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Oggi in Senato, alla presentazione dei libri di @camuso_angela, grande intervento di @mariogiordano5, che ricorda c… - borghi_claudio : @LucaDotti23 @GiorgiaMeloni E perché no? Apriamo un dibattito. Alla fine del dibattito potrebbe anche essere chiaro… - davcarretta : Chi ha chiesto e ottenuto la fine della missione di Frontex Triton perché faceva troppi salvataggi in mare, lancian… - halesia2004 : RT @DottFrasier: FRANCIA - Oggi è il giorno in cui tutta la Francia sciopera. Milioni di persone si schiereranno contro Macron, che ha elu… - FlaminioNicola : @matteorenzi Non conosco parole abbastanza degradanti per definirti. Ma so bene che fine ti farei fare. Fatti i caz… -