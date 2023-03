Che cos’è la felicità? Una delle domande più antiche dell’uomo (Di venerdì 24 marzo 2023) La felicità rappresenta quanto c’è di più desiderabile per l’uomo. Ognuno di noi la cerca disperatamente nell’arco della sua esistenza, ma nessuno sa né quando né dove né come la si possa trovare. La felicità è ciò che maggiormente orienta ogni individuo nell’effettuare le scelte della propria vita. Si tenta, dove possibile, di prendere la strada che ci farà sentire appagati e contenti. La via per la sua ricerca non è sicuramente pianeggiante; anzi, è piuttosto ripida e piena di insidie. Essendo essa molto soggettiva, non si può tracciare un percorso fisso che accontenti l’intera umanità. “Lo scopo della nostra vita è essere felici” (Dalai Lama) Non è così facile definire cosa sia veramente la felicità: nella maggior parte dei casi viene ritenuta un’emozione molto fugace che consegue alla soddisfazione. Ergo, ogni persona soddisfatta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Larappresenta quanto c’è di più desiderabile per l’uomo. Ognuno di noi la cerca disperatamente nell’arco della sua esistenza, ma nessuno sa né quando né dove né come la si possa trovare. Laè ciò che maggiormente orienta ogni individuo nell’effettuare le scelte della propria vita. Si tenta, dove possibile, di prendere la strada che ci farà sentire appagati e contenti. La via per la sua ricerca non è sicuramente pianeggiante; anzi, è piuttosto ripida e piena di insidie. Essendo essa molto soggettiva, non si può tracciare un percorso fisso che accontenti l’intera umanità. “Lo scopo della nostra vita è essere felici” (Dalai Lama) Non è così facile definire cosa sia veramente la: nella maggior parte dei casi viene ritenuta un’emozione molto fugace che consegue alla soddisfazione. Ergo, ogni persona soddisfatta ...

