Chaallenger Zadar | Giannessi e Cobolli in semifinale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Alessandroe Flaviotrovano il pass per le semifinali del Challenger croato di(73.000 euro di montepremi, sulla terra battuta). Il ligure, 261 del mondo, si è imposto ai quarti di finale contro l’ungherese Zsombor Piros per 7-6 (6) 6-2. Il toscano, 177 Atp, ha avuto la meglio nel derby contro il romano Giulio Zeppieri, 124 del mondo, sconfitto per 3-6 6-2 6-1. Eliminato, infine, sempre nei quarti di finale, l’altro romano in gara, ovvero Matteo Gigante, 199 Atp, sconfitto dall’austriaco Sebastian Ofner, 137 del mondo, col punteggio di 6-4 6-1. SportFace.