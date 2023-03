Cerveteri, antenna “mostro” di 30 metri su via dei Prati: facciamo chiarezza (Di venerdì 24 marzo 2023) Cerveteri – Un’antenna di circa 30 metri, installata in via dei Prati, in pieno centro abitato. E’ questo il fatto che sta tenendo banco a Cerveteri negli ultimi giorni, scatenando l’ira dei residenti che hanno anche manifestato nei pressi dell’antenna. “Ho paura che un mostro del genere possa causare danni all’intera comunità” si legge in uno dei tanti post sui social dei cittadini, preoccupati per la tutela della propria salute. L’installazione, come si comprende, ha scatenato molta ansia ma soprattutto stupore. Come se fosse una novità di cui non si avesse idea. In realtà non è proprio così. Andiamo per ordine. Il 21 dicembre 2022, nell’ultima seduta del Consiglio comunale prima della fine dell’anno, venne presentata un’interrogazione in forma scritta dai ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– Un’di circa 30, installata in via dei, in pieno centro abitato. E’ questo il fatto che sta tenendo banco anegli ultimi giorni, scatenando l’ira dei residenti che hanno anche manifestato nei pressi dell’. “Ho paura che undel genere possa causare danni all’intera comunità” si legge in uno dei tanti post sui social dei cittadini, preoccupati per la tutela della propria salute. L’installazione, come si comprende, ha scatenato molta ansia ma soprattutto stupore. Come se fosse una novità di cui non si avesse idea. In realtà non è proprio così. Andiamo per ordine. Il 21 dicembre 2022, nell’ultima seduta del Consiglio comunale prima della fine dell’anno, venne presentata un’interrogazione in forma scritta dai ...

