Centro Flipper | il Movimento 5 Stelle rivendica i meriti dell’apertura

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilapre grazie all’impegno delCinque”. Ne è convinto il consigliere regionale pentastellato, Vincenzo Ciampi: “A rivedere le cronache di questi anni, c’è una costante: l’impegno delCinqueperché si arrivasse all’apertura deldi rione Parco. Più volte vandalizzato, destinatario di fondi che negli anni sono stati sprecati, è stato finalmente inaugurato ieri dal ministro dell’Interno dopo una lunga procedura alla quale ilnon è stato mai estraneo. Innanzitutto per l’impegno dell’allora sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che ne ha seguito tutta la procedura per l’affidamento alle Fiamme Oro, per questo il questore di Avellino ...

